Треугольник ВЕС подобен теугольнику АВС, точка Е принадлежит АС, АЕ=16см,СЕ=9 см.Угл?? АВС и ВЕС тупые.Найдите ВС
Геометрия
Треугольник ВЕС подобен теугольнику АВС, точка Е принадлежит АС, АЕ=16см,СЕ=9 см.Угл?? АВС и ВЕС тупые.Найдите ВС
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Из перечня формул выберите формулы основных оксидов, составьте уравнения возможных химических реакций этих оксидов с водой: MgCl2, P2O5, BaO, ZnS, ...
Русский язык
Английский язык
1Can you tell me___to the library,please? 2Yes sure. ___the square to the church and___left.Go along Martin Street,___the cinema,and then___Smith...