Треугольник ВЕС подобен теугольнику АВС, точка Е принадлежит АС, АЕ=16см,СЕ=9 см.Угл?? АВС и ВЕС тупые.Найдите ВС

Геометрия
Треугольник ВЕС подобен теугольнику АВС, точка Е принадлежит АС, АЕ=16см,СЕ=9 см.Угл?? АВС и ВЕС тупые.Найдите ВС
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