Треугольники ABC и A1B1C1 подобны. Периметр треугольника ABC равен 6,75 см. В треугольнике A1B1C1 A1B1 = 6 см, B1C1 = 9 см, A1C1 = 12 см. Найдите стороны треугольника ABC.

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Периметр ΔАВС равен 6,75 см. Периметр ΔА1В1С1 равен 6+9+12=27 см. Коэффициент подобия равен К=27/6,75=4. Каждая сторона ΔАВС в 4 раза меньше соответствующей стороне ΔА1В1С1. АВ=А1В1/1=6/4=1,5 см, ВС=В1С1/4=9/4=2,25 см. АС=А1С1/4=12/4=3 см. Ответ: 1,5 см; 2,25 см; 3 см.