Треугольники ABCD стороны AB равна 5 сантиметров сторона BC длиннее стороны AB 8 сантим??тров а длина стороны АС и меньше суммы длин сторон AB и BC 6 сантиметров Найдите периметр треугольника
Математика
Треугольники ABCD стороны AB равна 5 сантиметров сторона BC длиннее стороны AB 8 сантим??тров а длина стороны АС и меньше суммы длин сторон AB и BC 6 сантиметров Найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BC =13. 5+8=13 AC=(13+5):2=9 13+5+9=27см
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