Треугольники ABCD стороны AB равна 5 сантиметров сторона BC длиннее стороны AB 8 сантим??тров а длина стороны АС и меньше суммы длин сторон AB и BC 6 сантиметров Найдите периметр треугольника

Математика

Треугольники ABCD стороны AB равна 5 сантиметров сторона BC длиннее стороны AB 8 сантим??тров а длина стороны АС и меньше суммы длин сторон AB и BC 6 сантиметров Найдите периметр треугольника

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