Треугольники ABD и BCD расположены по разные стороны от прямой BD, угол ABD равен углу BDC, угол ADB равен углу DBC. Докажите, что BD+BC больше AB
Геометрия
Треугольники ABD и BCD расположены по разные стороны от прямой BD, угол ABD равен углу BDC, угол ADB равен углу DBC. Докажите, что BD+BC больше AB
Ответ(ы):
Гость:
Равные по условию углы являются накрест лежащими по отношению к прямой BD из этого следует параллельность сторон))) для любого треугольника выполняется неравенство треугольника: любая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон))
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