Треугольник ABC равнобедренный, AB = BC = 5 AC =2 Найти периметр высотного треугольника

Литература
Треугольник ABC равнобедренный, AB = BC = 5 AC =2 Найти периметр высотного треугольника
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