Треугольник бывает не только равнобедренным , но и .......Натуральные числа бывают не только четным , но и ....... Единицей вместимости является н е только литр , но и .... Длину можно измерять не только с п...

Треугольник бывает не только равнобедренным , но и .......Натуральные числа бывают не только четным , но и ....... Единицей вместимости является н е только литр , но и .... Длину можно измерять не только с помощью линейки , но и ....... Величину можно не только умножать на натуральное число , но и .....

Треугольник бывает не только равнобедренным , но и равностороним Натуральные числа бывают не только четным , но и не четными Единицей вместимости является не только литр , но и Миллиграммы Длину можно измерять не только с помощью линейки , но и С помощью циркуля Величину можно не только умножать на натуральное число , но и делить