Треугольник САВ(угол С =90 градусов) из угла С проведем высоту к гипотенузе АВ.Сторона АС=15 см,проекция АД=9см .Как мне найти периметр и площадь треугольника?

Литература
Треугольник САВ(угол С =90 градусов) из угла С проведем высоту к гипотенузе АВ.Сторона АС=15 см,проекция АД=9см .Как мне найти периметр и площадь треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Косинус один. Равен 9/15 = 3/5 - из треугольника САД с прямым углом Д. Этот угол, а значит, и его косинус, совпадает с углом САВ треугольника. Один и тот же угол в двух треугольниках.
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