Три числа образуют геометрическую прогрессию,в которой qgt;1 Их можно рассматривать соответственно как первый,третий и девятый член арифметической прогрессии.Найдите наибольш ее из этих чисел,если их сумма равна 91. ...

Три числа образуют геометрическую прогрессию,в которой qgt;1 Их можно рассматривать соответственно как первый,третий и девятый член арифметической прогрессии.Найдите наибольш ее из этих чисел,если их сумма равна 91.

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