Три числа в сумме дают 100. Найдите эти числа, если известно, что первое при делении ??а третье даёт в частном 3 и в остатке 7, а второе при делении на третье даёт в частном 2 и в остатке 3.
Математика
Три числа в сумме дают 100. Найдите эти числа, если известно, что первое при делении ??а третье даёт в частном 3 и в остатке 7, а второе при делении на третье даёт в частном 2 и в остатке 3.
Ответ(ы):
Гость:
Числа м,н,к. м=3к+7 н=2к+3 6к+10=100 6к=90 к=15 н=33 м=52 Ответ: 52,33,15
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