Три числа в сумме дают 100. Найдите эти числа, если известно, что первое при делении ??а третье даёт в частном 3 и в остатке 7, а второе при делении на третье даёт в частном 2 и в остатке 3.

Математика

Три числа в сумме дают 100. Найдите эти числа, если известно, что первое при делении ??а третье даёт в частном 3 и в остатке 7, а второе при делении на третье даёт в частном 2 и в остатке 3.

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