Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколько?
Разное
Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколько?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : Оля - ?, на 6 конфеты меньше, чем Катя Таня - ?, на 2 конфеты меньше, чем Катя Выходит, то что Оля съела меньше конфет, точнее Таня больше. Таня съела на 4 конфеты больше, чем Оля
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