Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколько?

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Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколько?

Автор: Гость