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Три формулы закона Ома для постоянного тока
Три формулы закона Ома для постоянного тока
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это для постоянного тока разве?
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