Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282

Математика
Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для числа 0,28............
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