Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282
Математика
Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для числа 0,28............
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