Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282

Математика

Три из указанных ниже чисел на координатной прямой отмечены точками,для какого числа точки нету? 1)0,208 2)0,28 3)0,228 4)0,282

Автор: Гость