ТРИ ЛЕГКИХ ВОПРОСА 60 БАЛЛОВ!! 1) Какой из этих видов водорослей одноклеточный? А. вольвокс, хлорелла В. хламидомонада, хлорелла С. бурый, красный Д. многоклеточные, нитч атые Е. колониальные 2) Какой из ли...

ТРИ ЛЕГКИХ ВОПРОСА 60 БАЛЛОВ!! 1) Какой из этих видов водорослей одноклеточный? А. вольвокс, хлорелла В. хламидомонада, хлорелла С. бурый, красный Д. многоклеточные, нитч атые Е. колониальные 2) Какой из листьев этих растений кольцевидный? А.клён В. элодея С. орех Д. яблоко Е. персик 3) Какой вид водорослей многоклеточный? А. вольвокс, хлорелла В. хламидомонада, хлорелла С. бурый, красный Д. многоклеточные, нитчатые Е. колониальные