Три набори іграшок разом коштують 780 грн.Перший і другий набори разом коштують 560г??н.,а другий і третій 450грн.Яка ціна кожного набору ?розв"яжи задачу скориставшись схемою:1) ( l+ll+lll)- (l+ll)=lll 2) (ll+lll)-lll=ll 3) (l...

Математика

Три набори іграшок разом коштують 780 грн.Перший і другий набори разом коштують 560г??н.,а другий і третій 450грн.Яка ціна кожного набору ?розв"яжи задачу скориставшись схемою:1) ( l+ll+lll)- (l+ll)=lll 2) (ll+lll)-lll=ll 3) (l+ll)-ll=l

Автор: Гость