Три набори іграшок разом коштують 780 грн.Перший і другий набори разом коштують 560г??н.,а другий і третій 450грн.Яка ціна кожного набору ?розв"яжи задачу скориставшись схемою:1) ( l+ll+lll)- (l+ll)=lll 2) (ll+lll)-lll=ll 3) (l...
Математика
Три набори іграшок разом коштують 780 грн.Перший і другий набори разом коштують 560г??н.,а другий і третій 450грн.Яка ціна кожного набору ?розв"яжи задачу скориставшись схемою:1) ( l+ll+lll)- (l+ll)=lll 2) (ll+lll)-lll=ll 3) (l+ll)-ll=l
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 780 - 560 = 220 (грн) - набір №3 2) 450 - 220 = 230 (грн) - набір №2 3) 560 - 230 = 330 (грн) - набір №1
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