Три переплетчика берутся переплести для библиотеки 1440 книг: один за 60 дней, другой за 90 дней, а третий за 180 дней. За сколько дней, работая одновременно, могли бы они сделать эту работу? «

Гость: Гость:

1440:60=24 книги в день первый 1440:90=16 книг в день второй 1440:180=8 книг в день третий 24+16+8=48 книг в день все вместе 1440:48=30 дней Ответ: работая одновременно, они сделают эту работу за 30 дней