Три переплетчика берутся переплести для библиотеки 1440 книг: один за 60 дней, другой за 90 дней, а третий за 180 дней. За сколько дней, работая одновременно, могли бы они сделать эту работу? «
Математика
Три переплетчика берутся переплести для библиотеки 1440 книг: один за 60 дней, другой за 90 дней, а третий за 180 дней. За сколько дней, работая одновременно, могли бы они сделать эту работу? «
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1440:60=24 книги в день первый 1440:90=16 книг в день второй 1440:180=8 книг в день третий 24+16+8=48 книг в день все вместе 1440:48=30 дней Ответ: работая одновременно, они сделают эту работу за 30 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В одной песне есть слова "Одиночество прекрасно" Как вы думаете,какое одиночество??ожно назвать необходимым для человека?
Математика
Туристы прошли 69 км.первы3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть пути прошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную част...
Русский язык
Українська література
Розкрийте роль прислі*я що постійно приказував старий Сірко для розкриття характ??ру Григорія Многогрішного ( Тигролови )