Три пятых класса собрали 3200 кг макулатуры. На долю первого класса приходится 35% ма??улатуры, на долю второго класса 30%. Сколько килограммов макулатуры собрал третий класс?

Математика
Три пятых класса собрали 3200 кг макулатуры. На долю первого класса приходится 35% ма??улатуры, на долю второго класса 30%. Сколько килограммов макулатуры собрал третий класс?
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