Три пятых класса собрали 3200 кг макулатуры. На долю первого класса приходится 35% ма??улатуры, на долю второго класса 30%. Сколько килограммов макулатуры собрал третий класс?

Математика

Три пятых класса собрали 3200 кг макулатуры. На долю первого класса приходится 35% ма??улатуры, на долю второго класса 30%. Сколько килограммов макулатуры собрал третий класс?

Автор: Гость