Три подруги- Тамара, Вика и Ира после школы выбрали разные профессии: учителя, архитектора и врача. В свободное время одна занимается разными видами спорта: плаванием, теннисом и бегом. Известно, что 1) Вика не умеет играть в ...
Информатика
Три подруги- Тамара, Вика и Ира после школы выбрали разные профессии: учителя, архитектора и врача. В свободное время одна занимается разными видами спорта: плаванием, теннисом и бегом. Известно, что 1) Вика не умеет играть в теннис, а Тамаре не хватает терпения бегать каждый день 2)учитель тоже не занимается бегом 3)врач каждые выходные играет в теннис 4)Вика ничего не понимает в архитектуре. Кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия?
Ответ(ы):
Гость:
Тамара плаванье и врач вика учитель и бег ира теннис и архитектор
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