Три положительных целых числа являются последовательными членами арифметическо?? прогрессии. Найти эти числа если сумма их попарных произведений равна 66

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Пусть первый член а1 , а третий а3 выразим их через форму n-ого члена. а2=а1+d а3=а1+2d а1+а2+а3 = а1+а1 + d + а1 + 2d = 3a 1 + 3d = 1 3a1 + 3 d = 1 a1*a2+a1*a3+a2*a3=a1*(a1+d)+a1*(a1+2d)+(a1+d) (a1+2d)=a1^2+a1d+a1^2+2a1d+a1^2+2a1d+a1d+d^2=3a1^2+6a1d+d^2=11/36 3a1^2+6a1d+2d^2=11/36 a1=1/3-d 3(1/3-d)^2+6(1/3-d)d+d^2=11/36 1/3-2d+3d^2+2d-6d^2+d^2=11/36 -d^2=11/36-1/3 d=-1/6 a1=1/2 a2=1/3 a3=1/6