Три положительных целых числа являются последовательными членами арифметическо?? прогрессии. Найти эти числа если сумма их попарных произведений равна 66

Алгебра
Три положительных целых числа являются последовательными членами арифметическо?? прогрессии. Найти эти числа если сумма их попарных произведений равна 66
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первый член а1 , а третий а3 выразим их через форму n-ого члена. а2=а1+d а3=а1+2d а1+а2+а3 = а1+а1 + d + а1 + 2d = 3a 1 + 3d = 1  3a1 + 3 d = 1  a1*a2+a1*a3+a2*a3=a1*(a1+d)+a1*(a1+2d)+(a1+d) (a1+2d)=a1^2+a1d+a1^2+2a1d+a1^2+2a1d+a1d+d^2=3a1^2+6a1d+d^2=11/36 3a1^2+6a1d+2d^2=11/36 a1=1/3-d 3(1/3-d)^2+6(1/3-d)d+d^2=11/36 1/3-2d+3d^2+2d-6d^2+d^2=11/36 -d^2=11/36-1/3 d=-1/6 a1=1/2 a2=1/3 a3=1/6
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