Три пробирки наполнили водой из озера, в которой имеется фито- и зоопланктон. В первой пробирке сразу определили концентрацию кислорода, она составила 10 мг/л. Вторую пробирку на сутки поместили в освещенное место, а третью — ...

Биология

Три пробирки наполнили водой из озера, в которой имеется фито- и зоопланктон. В первой пробирке сразу определили концентрацию кислорода, она составила 10 мг/л. Вторую пробирку на сутки поместили в освещенное место, а третью — на сутки же в тёмное место. Концентрация кислорода во второй пробирке составила 12 мг/л, а в третьей — 9 мг/л.

Автор: Гость