Три пробирки наполнили водой из озера, в которой имеется фито- и зоопланктон. В первой пробирке сразу определили концентрацию кислорода, она составила 10 мг/л. Вторую пробирку на сутки поместили в освещенное место, а третью — ...
Биология
Три пробирки наполнили водой из озера, в которой имеется фито- и зоопланктон. В первой пробирке сразу определили концентрацию кислорода, она составила 10 мг/л. Вторую пробирку на сутки поместили в освещенное место, а третью — на сутки же в тёмное место. Концентрация кислорода во второй пробирке составила 12 мг/л, а в третьей — 9 мг/л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фитопланктон-это часть планктона, которая может осуществлять фотосинтез, а следовательно и повышать концентрацию кислорода(т.к.кислород-побочный продукт фотосинтеза). Т.к. фотосинтез протекает в присутствии света, то во второй пробирке образовывался кислород, а в пробирке, которая находилась в темноте- кислород не выделялся, а только потреблялся.
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