Три работника заработали вместе 800 гривен. Первый и второй работники заработали 503 гривны,а второй и третий- 555 гривен. Сколько денег заработал каждый работник?
Математика
Три работника заработали вместе 800 гривен. Первый и второй работники заработали 503 гривны,а второй и третий- 555 гривен. Сколько денег заработал каждый работник?
Ответ(ы):
Гость:
Х гривен заработал второй работник 503-х гривен заработал первый работник 555-х гривен заработал третий работник (503-х) +х+(555-х) =800 х=258 - второй 503-258=245 - первый 555-258=297 - третий
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