Три работника заработали вместе 800 гривен. Первый и второй работники заработали 503 гривны,а второй и третий- 555 гривен. Сколько денег заработал каждый работник?

Математика

Три работника заработали вместе 800 гривен. Первый и второй работники заработали 503 гривны,а второй и третий- 555 гривен. Сколько денег заработал каждый работник?

Автор: Гость