Три раза пытать приходила Анализ стихотворения Анна Ахматова. 1 Близость к одному из литературных жанров.2. Время действия. Как оно представлено?3. Место действия. 4. Герои. Как они представлены?5. Мысли, чувства, вызванные все...

Литература
Три раза пытать приходила Анализ стихотворения Анна Ахматова. 1 Близость к одному из литературных жанров.2. Время действия. Как оно представлено?3. Место действия. 4. Герои. Как они представлены?5. Мысли, чувства, вызванные всем строем произведения, особенности его цветовой гаммы, мелодики, ритма.6.худ детали (конкретные и обобщенные).7. Роль и место монолога (диалога).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение близко с эпосу. В нем больше говриться о событиях чем о чувствах героини.  Действия происходят ночью. и эти события происходят трижды. "три раза пытать приходила" .  Стихотворение передает какую-то темноту в комнате , где все происходит.  Мы видим портрет этой "непрощенной ложи"  "И видела тонкие руки, И темный насмешливый рот" Образ рисуется темный, ужасающий, бросающий в дрожь. Что и происходит с лир. героиней.  Сама она ничего не может против своей "гостьи". Лирическая героиня представляется хрупкой, обмнатуй и беззащитной против этой пугающей лжи. Стихотворение рисуется темным, наполненным паникой и страхом. И э ти чувства передаются читателю.  Трех стопный размер - дактиль ускоряет темп стихотворения и передает волнение героини. 
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