Три точки а в с лежат на одной прямой .АВ=7 см.,ВС=11 см. Лежат ли точки на одной прямой,если АС=4 см.АВ=2см,ВС+3 см.Каким может быть расстоянме АС ?

Геометрия
Три точки а в с лежат на одной прямой .АВ=7 см.,ВС=11 см. Лежат ли точки на одной прямой,если АС=4 см.АВ=2см,ВС+3 см.Каким может быть расстоянме АС ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты точно все правильно написал?вот, например, АС=АВ+ВС=18-это по условию,а вопрос:лежат ли на одной прямой,если АС=4.нет,это противоречит условию
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