Три точки а в с лежат на одной прямой .АВ=7 см.,ВС=11 см. Лежат ли точки на одной прямой,если АС=4 см.АВ=2см,ВС+3 см.Каким может быть расстоянме АС ?

Геометрия

Три точки а в с лежат на одной прямой .АВ=7 см.,ВС=11 см. Лежат ли точки на одной прямой,если АС=4 см.АВ=2см,ВС+3 см.Каким может быть расстоянме АС ?

Автор: Гость