Три завода получили заказ на изготовление моторов . 1 завод получил 0,56 всего заказа , второй 5/14 того что сделал 1 , а 3 остальные 240 моторов . Оп ределите весь заказ .
Три завода получили заказ на изготовление моторов . 1 завод получил 0,56 всего заказа , второй 5/14 того что сделал 1 , а 3 остальные 240 моторов . Оп ределите весь заказ .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x метров- весь заказ. 0,56х - выполнил первый завод 5/14*0,56х=0,2х- второй завод 0,56х+0,2х+240=х 0,24х=240 х=1000 -моторов Ответ - 1000 моторов