Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не придет Андрей – то за 12 дней. Вышел на работу один Андрей. За сколько дней он упр...

Математика

Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не придет Андрей – то за 12 дней. Вышел на работу один Андрей. За сколько дней он управится?

Автор: Гость