Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не придет Андрей – то за 12 дней. Вышел на работу один Андрей. За сколько дней он упр...

Математика
Три землекопа подрядились вырыть котлован. Если заболеет Иван, то двое сделают ра??оту за 30 дней, если заболеет Петр – то за 15 дней, а если не придет Андрей – то за 12 дней. Вышел на работу один Андрей. За сколько дней он управится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное за 10 дней но если честно ХЗ
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