Тридцать баллов за решение. При повороте начального радиуса OA около точки O на уг??л альфа точка A переходит в точку B с координатами x и y. Углом какой четверти является угол альфа ,если: а) xgt;0 и ylt;0 в) xgt;0 и ygt;0 ...
Алгебра
Тридцать баллов за решение. При повороте начального радиуса OA около точки O на уг??л альфа точка A переходит в точку B с координатами x и y. Углом какой четверти является угол альфа ,если: а) xgt;0 и ylt;0 в) xgt;0 и ygt;0 б) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4 четверть. Так как, именно там, точка имеет координаты: б) 2 четверть. в) 1 четверть г) 3 четверть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В 1903 году придворные Николая 2 и императорская семья оделись в парадные костюмы времен царя Алексея Михаиловича по случаю празднования.....
Английский язык
Ребят впишите по звукам слова в каждую группу:с Группы: Звук d- Звук-t Звук-Id С??ова: Passed,closed,opened,added,started,talked,lived...
Физика
Двигаясь по горизонтальному участку шоссе, мотоциклист вынужден был начать торможение. За первую секунду его кинетическая энергия уменьшилась на 50...
Биология
Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?