Тридцать баллов за решение. При повороте начального радиуса OA около точки O на уг??л альфа точка A переходит в точку B с координатами x и y. Углом какой четверти является угол альфа ,если: а) xgt;0 и ylt;0 в) xgt;0 и ygt;0 ...

Алгебра

Тридцать баллов за решение. При повороте начального радиуса OA около точки O на уг??л альфа точка A переходит в точку B с координатами x и y. Углом какой четверти является угол альфа ,если: а) xgt;0 и ylt;0 в) xgt;0 и ygt;0 б) xlt;0 и ygt;0 г) xlt;0 и ylt;0

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