Тринадцатый подвиг Геракла .Каково авторское отношение к нему? Плиз подскажите.

1) Смелый, решительный, находчивый мальчик, который идёт до конца. 2) Относится хорошо, дружески. 3) Потому что он совершил подвиг! Ведь он так старался, сам посуди. Пытался увильнут от преподавателя, моментально создавал планы, схемы, лишь бы не выйти к доске! Поэтому с уверенностью можно сказать, что он совершил подвиг. Правда Геракл делал подвиги, чтобы помочь людям, а Фазиль, чтобы не быть высмеянным учителем. Ведь это его страх! 4) С насмешкой, юмором. 5) Относится к самому себе с иронией. Ведь он был "своеобразным", когда был маленький.