Трое маляров могут закончить работу за 5 дней . Для ускорение работы добавили ещё двух маляров. За какое время они закончат работу , если все маляры работают с одинаковым производством
Математика
Трое маляров могут закончить работу за 5 дней . Для ускорение работы добавили ещё двух маляров. За какое время они закончат работу , если все маляры работают с одинаковым производством
Ответ(ы):
Гость:
5дней=120 часов 1)120:3=40(ч)-3 маляров делают за 1 день 40ч=2400м 2)2400:3=800(м)-делает 1 маляр 3)800*5=4000(м)делают 5 маляров 4000м=60ч 4)120:60=2(дн)Время Ответ:2 дня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1укажи какое словосочетание соответствует схеме наречие+глагол а) сияла над морем б)светила в темноте в)ярко светила г) красота осени 2укажите...
География
История