Трое маляров могут закончить работу за 5 дней . Для ускорение работы добавили ещё двух маляров. За какое время они закончат работу , если все маляры работают с одинаковым производством

Математика

Трое маляров могут закончить работу за 5 дней . Для ускорение работы добавили ещё двух маляров. За какое время они закончат работу , если все маляры работают с одинаковым производством

Автор: Гость