Трое жителей острова рыцарей и лжецов разговаривали между собой. Путешественник ??просил у А: "Вы рыцарь или лжец?". Тот пробурчал что-то непонятное. Тут вмешался В: "Он сказал, что он лжец!". "не верьте В, он лжец!"-воскликнул...

Математика

Трое жителей острова рыцарей и лжецов разговаривали между собой. Путешественник ??просил у А: "Вы рыцарь или лжец?". Тот пробурчал что-то непонятное. Тут вмешался В: "Он сказал, что он лжец!". "не верьте В, он лжец!"-воскликнул С. Кто есть кто? УКАЗАНИЕ. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.

Автор: Гость