Трое жителей острова рыцарей и лжецов разговаривали между собой. Путешественник ??просил у А: "Вы рыцарь или лжец?". Тот пробурчал что-то непонятное. Тут вмешался В: "Он сказал, что он лжец!". "не верьте В, он лжец!"-воскликнул...
Математика
Трое жителей острова рыцарей и лжецов разговаривали между собой. Путешественник ??просил у А: "Вы рыцарь или лжец?". Тот пробурчал что-то непонятное. Тут вмешался В: "Он сказал, что он лжец!". "не верьте В, он лжец!"-воскликнул С. Кто есть кто? УКАЗАНИЕ. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-Лжец B-Рыцарь C-Лжец
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