Трогая камни, ты трогаешь Вечность. Почему слово вечность пишется в данном предло??ении с большой буквы

Русский язык
Трогая камни, ты трогаешь Вечность. Почему слово вечность пишется в данном предло??ении с большой буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это что-то возвышенное,не просто какое то левое слово. Этим выражают все в мире и т.д Думаю,учителю будет достаточно. Это обобщенное значение о мире
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