Тропические циклоны обладают огромной энергией и способны вызвать катастрофические разрушения. При Всемирной метеорологической организации создана специальная служба для своев ременного информирования жителей стран, к...

Тропические циклоны обладают огромной энергией и способны вызвать катастрофические разрушения. При Всемирной метеорологической организации создана специальная служба для своев ременного информирования жителей стран, которым могут угрожать тропические циклоны. Для жителей какой из перечисленных стран такие предупреждения особо необходимы? 1) Египет 2) Испания 3) Португалия 4) Япония