Тропы, скалы, орлы, вершины- это нужно назвать одним словом

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Тропы, скалы, орлы, вершины- это нужно назвать одним словом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропы, скалы, орлы, вершины - это горы
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