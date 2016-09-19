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Труд "Исследования о растениях" написал: 1 Гален 2 Феогнит 3 Теофраст 4 Аристотель
Труд "Исследования о растениях" написал: 1 Гален 2 Феогнит 3 Теофраст 4 Аристотель
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Теофраст, (его ещё называют - "Отцом ботаники")
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