Труд "Исследования о растениях" написал: 1 Гален 2 Феогнит 3 Теофраст 4 Аристотель

Труд "Исследования о растениях" написал: 1 Гален 2 Феогнит 3 Теофраст 4 Аристотель

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Теофраст, (его ещё называют - "Отцом ботаники")
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