Трудовая деятельность - напишите пож-та по истории Древний мир

Трудовая деятельность или труд - это то, что отличает человека от животных. Труд - это деятельность человека, направленная на пользу обществу и самому себе. Древний человек в процессе трудовой деятельности при помощи различных орудий осваивает, изменяет и приспосабливает окружающие его предметы для собственных нужд, использует явления природы в своих целях (напр., использование огня). Трудовая деятельность человека всегда целенаправленна. В процессе трудовой деятельности человек совершенствовал орудия труда, навыки, научился передавать свои знания и умения другим людям. Помимо этого, сам процесс труда, создание орудий труда привели к формированию мышления. А поскольку труд - деятельность коллективная и общественная, то человеку было необходимо что-то сказать, а это в свою очередь способствовало появлению членораздельной речи.