"Трупы деревьев неподвижено лежали..." Объясни, почему поэт назвал срубленные дере??ья трупами. Напиши, какие чувства автора открылись в этих словах.

Литература
"Трупы деревьев неподвижено лежали..." Объясни, почему поэт назвал срубленные дере??ья трупами. Напиши, какие чувства автора открылись в этих словах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор описал так дерево, потому что ему жалко изрубленной дерево. Он любит природу и хочет ее сберечь. Но тут дерево срубили и у автора жэто ассоциируется с "трупом".
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