Цар горох десь почув, що для того, щоб повернути молодість, потрібно скупатися в молоці. його ванна має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 1,6 м*0,5 м*0, 6 м. скільки корів потрібно подоїти, щоб заповнити ванну молок...
Математика
Цар горох десь почув, що для того, щоб повернути молодість, потрібно скупатися в молоці. його ванна має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 1,6 м*0,5 м*0, 6 м. скільки корів потрібно подоїти, щоб заповнити ванну молоком, якщо одна корова дає 24 л молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём объём ванны 1.6*0,5*0.6=0.8*0.6=0.48 м^3= 480 л Найдем количество коров 480:24=20 шт
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