Цар горох десь почув, що для того, щоб повернути молодість, потрібно скупатися в молоці. його ванна має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 1,6 м*0,5 м*0, 6 м. скільки корів потрібно подоїти, щоб заповнити ванну молок...

Математика

Цар горох десь почув, що для того, щоб повернути молодість, потрібно скупатися в молоці. його ванна має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 1,6 м*0,5 м*0, 6 м. скільки корів потрібно подоїти, щоб заповнити ванну молоком, якщо одна корова дає 24 л молока

Автор: Гость