Це говорило про небайдужість міської общини до проблем чистоти повітря- відредаг??вати речення! SOS
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Це говорило про небайдужість міської общини до проблем чистоти повітря- відредаг??вати речення! SOS
Ответ(ы):
Гость:
Йщлося про небайдужість міської громади до проблем чистоти повітря.
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