Цена 1 грамма золота 32 маната. Сколько манат стоит 250мг золота?Сколько манат стоит 5г 250 мг золота? Помогите плииииз очень надо

Математика

Цена 1 грамма золота 32 маната. Сколько манат стоит 250мг золота?Сколько манат стоит 5г 250 мг золота? Помогите плииииз очень надо

Автор: Гость