Цена 1 грамма золота 32 маната. Сколько манат стоит 250мг золота?Сколько манат стоит 5г 250 мг золота? Помогите плииииз очень надо

Математика
Цена 1 грамма золота 32 маната. Сколько манат стоит 250мг золота?Сколько манат стоит 5г 250 мг золота? Помогите плииииз очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1гр=1000мг  32:1000=0.032манат 250мг*0.032=8 манат         5гр250мг=5250мг  5250*0.032=168манат
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