Цена 1 метра ткани 600 тенге стоимость отрезок ткани 255 тенге сколько сантиметров составляет длина отреза Ответ округлите до целых
Математика
Цена 1 метра ткани 600 тенге стоимость отрезок ткани 255 тенге сколько сантиметров составляет длина отреза Ответ округлите до целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр = 600тг? метр = 255тг255*1 = 600х255 = 600хх = 255:600х = 0,425 метра
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