Цена 60 90 неизвестно неизвестно 15 количество 4567 неизвестно стоимость неизвестно н??известно 420 500 60 90 номер 252
Математика
Цена 60 90 неизвестно неизвестно 15 количество 4567 неизвестно стоимость неизвестно н??известно 420 500 60 90 номер 252
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 60*4=240 2. 90*3=270 3. 420/6=70 4. 560/7=80 5. 90/15=6 Возможно, где - то неправильно рассмотрел. Фото ужасного качества!
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