Цена бязи - 42, 8 руб., а один метр шелка на 25, 32 руб дороже. Какую сумму необходимо зап??атить за 4, 6 м бязи и 5,75 м шелка? Составьте числовое выражение для решения задачи и найдите его значение. Дайте мне краткую запись!
Математика
Цена бязи - 42, 8 руб., а один метр шелка на 25, 32 руб дороже. Какую сумму необходимо зап??атить за 4, 6 м бязи и 5,75 м шелка? Составьте числовое выражение для решения задачи и найдите его значение. Дайте мне краткую запись!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м Б- 42,8 руб ←1м Ш - на 25,32руб дороже ║4,6 м Б-? руб ∫-? руб -это скобка большая 5,75 Ш-? руб или наверно 4,6мБ+5,75мШ-?руб1) 42,8+25,32=68,12 руб - стоит метр шелка2) 42,8*4,6+68,12*5,75=588,57 руб необходимо
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