Цена бязи - 42, 8 руб., а один метр шелка на 25, 32 руб дороже. Какую сумму необходимо зап??атить за 4, 6 м бязи и 5,75 м шелка? Составьте числовое выражение для решения задачи и найдите его значение. Дайте мне краткую запись!

Математика

Цена бязи - 42, 8 руб., а один метр шелка на 25, 32 руб дороже. Какую сумму необходимо зап??атить за 4, 6 м бязи и 5,75 м шелка? Составьте числовое выражение для решения задачи и найдите его значение. Дайте мне краткую запись!

Автор: Гость