Цена товара повысилась на 20%,затем новая цена повысилась на 30,наконец, ее повысили на х%. найти Х , если цена товара оказалось больше первоначальной на 95%

Математика
Цена товара повысилась на 20%,затем новая цена повысилась на 30,наконец, ее повысили на х%. найти Х , если цена товара оказалось больше первоначальной на 95%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+30=50   90-50=45 Х=45процентов
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