Цена товара повысилась на 20%,затем новая цена повысилась на 30,наконец, ее повысили на х%. найти Х , если цена товара оказалось больше первоначальной на 95%

Математика

Цена товара повысилась на 20%,затем новая цена повысилась на 30,наконец, ее повысили на х%. найти Х , если цена товара оказалось больше первоначальной на 95%

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