Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? Заранее спасибо!
Математика
Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? Заранее спасибо!
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Гость:
Вот. пожалуйста. удачи в разборе почерка :Р
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