Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? Заранее спасибо!

Математика

Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? Заранее спасибо!

Автор: Гость