Цена земляники 150 р. за килограмм.Сначала цена на землянику увеличилась на 20%,а чер??з неделю новая цена уменьшилась на 20%.Сравните первую цену с последней.

Математика

Цена земляники 150 р. за килограмм.Сначала цена на землянику увеличилась на 20%,а чер??з неделю новая цена уменьшилась на 20%.Сравните первую цену с последней.

Автор: Гость