Цена земляники 150 р. за килограмм.Сначала цена на землянику увеличилась на 20%,а чер??з неделю новая цена уменьшилась на 20%.Сравните первую цену с последней.
Математика
Цена земляники 150 р. за килограмм.Сначала цена на землянику увеличилась на 20%,а чер??з неделю новая цена уменьшилась на 20%.Сравните первую цену с последней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150×0.2=30 150+30=180 180×0.2=36 180-36=144 150>144
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