Ценное украшение наших лесов и полян - ландыши. Их нежные ароматные колокольчики воплощают в себе радость весны. Они есть одними из любимых моих цветов. А сколько сказок, легенд и мифов существует об этом волшебном цветке - лан...

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Ценное украшение наших лесов и полян - ландыши. Их нежные ароматные колокольчики воплощают в себе радость весны. Они есть одними из любимых моих цветов. А сколько сказок, легенд и мифов существует об этом волшебном цветке - ландыше! А где-то между деревьями под первыми солнечными лучами появились подснежники. Они были совсем маленькие и хрупкие. Упрямо и настойчиво пробивали они толстый ковер прошлогодней листвы. Нежные голубые лепестки, будто улыбаясь, тянулись к солнышку. От их красивого цвета в лесу стало уютно и тепло. Цветы были такие нежные, что даже жаль было их срывать. Помогите тут только нужно определить падеж сущ. За это я даю 25 баллов

Автор: Гость