Ценный природный краситель- пурпур научились добывать жители .... а) Япония, б) Древ??его Китая, в) Древнего Мира, г) Финикии, д) Ассирии.

География
Ценный природный краситель- пурпур научились добывать жители .... а) Япония, б) Древ??его Китая, в) Древнего Мира, г) Финикии, д) Ассирии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот краситель научились добывать жители г) Финикии. Они растирали ракушки моллюсков и так добывали краску, которой окрашивали свои ткани.
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