Центр окружности описанной около равнобедренного треугольника ABC, является серединой основания треугольника. Найдите углы треугольника. Помогите пожалуйста)
Геометрия
Центр окружности описанной около равнобедренного треугольника ABC, является серединой основания треугольника. Найдите углы треугольника. Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
вершины треугольника лежат на окружности. Основание - ддиаметр, а высота из вершины угла напротив основания равна радиусу. В равнобедренном треугольнике высота, проведеннная к основанию, делит его на два прямоугольных треугольника. В нашем случае у этих треугольников равны катеты, поэтому острые углы по 45град.Углы основного треугольника будут 45, 90 и 45 град
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