Центр окружности описанной около равнобедренного треугольника ABC, является серединой основания треугольника. Найдите углы треугольника. Помогите пожалуйста)

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вершины треугольника лежат на окружности. Основание - ддиаметр, а высота из вершины угла напротив основания равна радиусу. В равнобедренном треугольнике высота, проведеннная к основанию, делит его на два прямоугольных треугольника. В нашем случае у этих треугольников равны катеты, поэтому острые углы по 45град.Углы основного треугольника будут 45, 90 и 45 град