Центральная белая фигура составлена из пяти квадратов со стороной 3 дм. найдите площадь красной части,если и длина, и ширина объекта составляет 1,1 метра

Черчение

Центральная белая фигура составлена из пяти квадратов со стороной 3 дм. найдите площадь красной части,если и длина, и ширина объекта составляет 1,1 метра

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