Центральный угол на 47o больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу ??кружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах

Геометрия

Центральный угол на 47o больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу ??кружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах

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