Центральный угол на 47o больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу ??кружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах

Геометрия
Центральный угол на 47o больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу ??кружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ц.угол в 2 раза больше впис угла значит вписанный 47.
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