Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: А-ГТАЦЦГАТАЦТЦ??АТТТАЦГ Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка той же молекулы?
Биология
Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: А-ГТАЦЦГАТАЦТЦ??АТТТАЦГ Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка той же молекулы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-я цепь ДНК: ТЦА-ТГГ-ЦТА-ТГА-ГЦТ-ААА-ТГЦ
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