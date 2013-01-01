Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: АГТЦААТТЦЦЦТТАГААГТЦГГ. Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка той же молекулы?
Биология
Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: АГТЦААТТЦЦЦТТАГААГТЦГГ. Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка той же молекулы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая цепочка: ТЦАГТТААГГГААТЦТТ
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